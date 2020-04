La FIFA, los directivos de AFA y los jugadores por medio de su gremio siempre coincidieron en no retornar a la actividad hasta que las autoridades sanitarias lo aconsejen. Se analizó con tiempo la necesidad de generar un estricto protocolo de sanidad, que hoy oficialmente no existe y que de llevarlo a cabo hubiera sido de difícil operatividad sobre todo en instituciones que no cuentan con una infraestructura adecuada en condiciones y comodidades necesarias para el cumplimiento de un protocolo de rigurosa exigencia.