Tras vencer a Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, convoca a los gobernadores que lo habían acompañado para organizar el país, firmando lo que se llamó el “Acuerdo de San Nicolás” con ellos. En la larga puja entre la Confederación que él presidió y lideró y el Estado de Buenos Aires, que duró casi una década, tuvo el predominio militar, derrotando a las fuerzas porteñas, pero no suficiente fuerza para tomar la Ciudad Puerto y doblegarla. Su retirada tras imponerse militarmente a Mitre en la batalla de Pavón fue una decisión política que buscaba poner fin a la guerra civil que venía desangrando al país durante las cuatro décadas precedentes. Ahí empieza a ser visto como “traidor” por algunos de sus lugartenientes. En la Guerra del Paraguay, no acepta las propuestas de Alianza de Francisco Solano López y se mantiene leal al gobierno de su “enemigo” Bartolomé Mitre, aunque sin participar activamente. Evita verse comprometido con los levantamientos montoneros que tiene lugar en el noroeste del país durante dicha guerra. Trata de ser presidente en 1868, pero no reúne los electores suficientes. Tampoco los logra el candidato de Mitre, su canciller Rufino Elizalde. En esta circunstancia se impone la candidatura de Domingo Faustino Sarmiento, políticamente un militante de la casual porteña, pero sociológicamente un hombre del interior.