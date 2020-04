La idea de un aislamiento administrado nos permite pensar el país de una manera federal. Construir decisiones en conjunto con la supervisión de los expertos. Todavía lo peor no llegó, no debemos relajarnos. La mejor manera de luchar contra esta pandemia es no aflojar, no relajarnos, quedarnos en casa. Es tedioso, es angustiante a veces, pero es mejor que estar en la cama de un hospital.