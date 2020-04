La explosión del viernes, entonces, no fue un hecho aislado, sino la advertencia más fuerte que la realidad le ha hecho al Gobierno en estos días terribles: una mala lectura del episodio -no se podía prever, la culpa es de los bancos, son cuestiones culturales- podría derivar en otros errores del mismo estilo, cuyas consecuencias ya no serán fáciles de enfrentar. Cualquier funcionario podría argumentar que el Gobierno, además de entrar en cuarentena rápidamente, tiene que solucionar miles de problemas al mismo tiempo. Es así. Pero la repetición de situaciones como la del viernes pondrá a la sociedad en una situación explosiva. Los ánimos no están precisamente serenos.