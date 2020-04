Esta migración compulsiva evidencia realidades que están a la vista y no siempre son tenidas en cuenta: madres, padres, abuelos, hermanos haciendo malabares para poder dedicar tiempo y espacio para ayudar a cada uno de los chicos en las tareas, chicos angustiados por la acumulación de trabajo para entregar, docentes que no dan abasto, chicos que no tienen a nadie que los ayude, chicos que no tienen nada para hacer...