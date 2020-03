En nuestra muy funcional al poder aversión al lucro se habla de proteger “la vida”, pero la vida en sí misma, suelta, no existe. Está la vida de Pedro, María, Juana y Martín. Y sus vidas se desarrollan de manera independiente. Cada uno conoce sus circunstancias, evalúa sus sentimientos y establece prioridades. En función de eso colabora y entonces vemos el gran panorama al que llamamos economía porque la observación se hace mediante un método. Ahora, si una de las herramientas del método que es la matemática, no la confundimos con la realidad que se estudia y no la moralizamos atacando al dinero como fuente del pecado, llegamos a la conclusión de que cualquier intervención externa a las partes implica sacrificar a unos en función de los nominales intereses de otros (digo nominales porque el interés prevaleciente siempre es el del digitador). Vemos que el principio que tendría que regir es el mismo por el cual si María necesita un riñón por su salud, no se lo puede sacar a Pedro contra su voluntad. Y no es porque no se valore la vida de María, es que “la vida” así en abstracto, no puede ser independiente de la vida de Pedro.