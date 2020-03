Veterano: Honor y Gloria a vos que no vacilaste en el combate, que no sentiste el temblor del miedo aún sintiendo el silbido agudo de los proyectiles. Gracias a vos porque ni la sed, ni el hambre, ni la fatiga minaron tu espíritu, aunque sí lo sintieron tu carne y tus huesos. Gracias porque no rehuiste, ni con la imaginación siquiera, el primer puesto en el combate, la guardia más dura en la trinchera ni la misión más difícil en el avance, o el orden en el repliegue.