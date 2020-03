Con absoluto respeto por las decisiones por Ud. tomadas, entiendo que la determinación de canalizar las medidas de control social a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia resulta inadecuada. No cuestiono con esto que Ud. no haya obrado conforme el Art. 99, inc. 3° de nuestra Constitución Nacional, en tanto hay acreditada una clara emergencia y el Congreso no se encuentra operando con normalidad. Tampoco cuestiono que la norma por Ud. dictada no avance sobre alguna de las materias vedadas por el inciso citado. Pero lo cierto es que la restricción de la libertad ambulatoria de los ciudadanos, y especialmente cuando la misma es garantizada con la movilización de fuerzas seguridad, es de aquellas garantías que sólo corresponde suspender a través de la vía establecida en el Art. 23 de nuestra Carta Magna, estando –como estamos– ante una cierta situación de conmoción interior.