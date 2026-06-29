Messi sí, MSCI no: por qué seguimos afuera y qué falta para volver

MSCI publicó su clasificación anual y dejó a la Argentina exactamente donde estaba: en la categoría “standalone” (REUTERS/Thomas White)

Hay un dato que resume la frustración de esta semana mejor que cualquier informe: tenemos la mejor selección de fútbol del mundo y la peor categoría de mercado del planeta.

El martes 23 de junio, MSCI —la firma cuyos índices son la guía de los grandes fondos globales— publicó su clasificación anual y dejó a la Argentina exactamente donde estaba: en la categoría “standalone”, o “mercado aislado”, el último escalón de la tabla, ahí donde conviven, entre otros, Nigeria, Zimbabue, Trinidad y Tobago o Bosnia. No hubo reclasificación ni tampoco esa instancia previa que el mercado esperaba con ansias: la apertura de una consulta formal, primer paso para volver al radar de la inversión mundial. Ni siquiera fuimos mencionados. Bulgaria ascendió, Indonesia, Turquía y Grecia quedaron bajo observación; nosotros, nada.

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Conviene entender por qué, porque la explicación no es la que muchos repiten, y sobre todo conviene entender qué falta, porque la respuesta es más simple de lo que el discurso oficial admite. Volver a los índices de MSCI no es una cuestión menor: es flujo de divisas concreto. Morgan Stanley calculó que una reincorporación al índice de mercados emergentes podría traccionar alrededor de USD 4.500 millones hacia las acciones argentinas, dinero que proviene de fondos que administran cerca de USD 1,5 billones a nivel global y que asignan capital de forma pasiva —casi automática— a los países que integran esos índices. Para nuestro mercado, esa cifra es la diferencia entre seguir cotizando con un descuento crónico o empezar a converger hacia los múltiplos de los comparables de la región. Por eso la expectativa venía alta, alimentada por las mejoras de nota de Fitch y S&P y por un rally que descontaba la buena noticia antes de tiempo.

Ni siquiera fuimos mencionados. Bulgaria ascendió, Indonesia, Turquía y Grecia quedaron bajo observación; nosotros, nada

Acá aparece una distinción que el inversor minorista suele pasar por alto, pero que es clave para leer lo que pasó. La calificación de la deuda soberana —la que miran Fitch, S&P o Moody’s para los bonos— pondera sobre todo variables de renta fija: nivel de reservas, déficit fiscal, perfil de vencimientos, capacidad y voluntad de pago.

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MSCI, en cambio, no califica deuda: clasifica el mercado de renta variable, y lo hace con otra vara, centrada casi por completo en la accesibilidad real que experimenta un inversor institucional extranjero. Son dos termómetros distintos midiendo dos cosas distintas. Por eso el golpe se concentró donde más expuesto estaba: luego de conocerse la noticia, los ADR argentinos —las acciones locales que cotizan en Wall Street— cayeron con fuerza, mientras los soberanos apenas se movieron y el riesgo país reaccionó de manera marginal. La deuda venía respaldada por la mejora fiscal; la renta variable, en cambio, cotizaba una reclasificación que no llegó, y la corrección fue inmediata.

Esto desarma de raíz el mito más extendido de la semana, el de que MSCI “no reconoce” el ordenamiento de las cuentas. Es falso, y es importante decirlo con todas las letras: MSCI no mira el déficit ni las reservas, no le importa si bajó la inflación. Lo único que evalúa es si un inversor extranjero puede entrar, operar y —sobre todo— salir con su capital sin trabas, y lo hace con un scorecard de 18 criterios.

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Volver a los índices de MSCI no es una cuestión menor: es flujo de divisas concreto

En la Argentina, siete de esos 18 siguen reprobados, exactamente los mismos que el año pasado: no mejoramos ni uno. Los dos más determinantes son cambiarios y se traducen fácil: el cepo se levantó para las personas físicas, pero sigue intacto para las personas jurídicas. Una compañía que invierte hoy no tiene garantizado poder girar utilidades afuera cuando quiera, y MSCI es terminante: para acceder a “emergente” exige libre movilidad de capitales y repatriación de dividendos sin restricciones. Con el cepo corporativo en pie, no hay matices posibles: la puerta está cerrada por reglamento.

El detalle más doloroso es histórico. Argentina fue mercado emergente entre 2018 y 2021, y nos degradaron por una sola razón: por reinstalar el cepo en 2019. No fue por tamaño ni por iliquidez —seguimos cumpliendo de sobra con esos requisitos—; fue por el control de cambios. Salimos por la misma puerta por la que ahora golpeamos para volver a entrar. Y ahí pesa un factor de fondo que es el más difícil de revertir y no es técnico, sino de credibilidad: MSCI no solo necesita que levantemos el cepo, necesita estar razonablemente seguro de que no lo vamos a volver a poner. Ningún fondo global quiere que lo hagan entrar a un país que dos años después reinstala los controles y lo deja atrapado adentro. Por eso no alcanza con un anuncio ni con una flexibilización a medias: lo que se exige es permanencia, reformas que sobrevivan al cambio de ministro y, sobre todo, al cambio de gobierno. Es la razón por la que casi toda la City coincide en que el escenario realista de reclasificación recién aparece hacia 2028, con un 2027 dedicado a consolidar la apertura, abrir la consulta, ingresar a la lista de revisión y, recién después —si nada se revierte— ascender. Cada paso lleva más de un año y no hay atajos.

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Argentina fue mercado emergente entre 2018 y 2021, y nos degradaron por una sola razón: por reinstalar el cepo en 2019

Y acá viene lo que importa, que es mi hipótesis de fondo: leída con frialdad, toda esta historia tiene una conclusión optimista escondida. El obstáculo es uno solo, está perfectamente identificado y es removible. No nos falta profundidad de mercado, no nos falta liquidez, no nos falta interés externo —Bank of America incluso habla de hasta USD 9.000 millones que podrían entrar—. Falta una sola cosa, y es de manual: terminar de desarmar el cepo a las empresas y sostener esa decisión en el tiempo. En concreto, tres pasos que dependen de decisión política y no de suerte. Primero, liberar la repatriación de utilidades corporativas, incluidas las ganancias acumuladas de años anteriores —hoy todavía atrapadas—, no solo las nuevas. Segundo, eliminar las restricciones operativas que MSCI marca una y otra vez, como la obligación de atar cada operación de cambio a una compraventa de bonos, una fricción que ningún mercado normal tiene. Tercero, blindar esas medidas para que resulten creíblemente irreversibles, idealmente con un marco que trascienda a esta gestión. Los dos primeros son administrativos: se resuelven con voluntad. El tercero es político, y es el verdadero examen argentino, porque MSCI, en el fondo, no nos pide reformas: nos pide algo mucho más difícil para nosotros, que las hagamos imposibles de revertir.

La decisión de esta semana, entonces, no fue un rechazo: fue un espejo. Nos mostró que el mundo financiero ya no le compra promesas a la Argentina a crédito, ya se clavó varias veces de esta manera, sino que quiere seguridad. La macro ordenada es condición necesaria pero no suficiente; lo que falta es animarse a soltar el último control, el corporativo, y comprometerse a no volver a usarlo. La buena noticia es que, por una vez, no hay misterio sobre qué hay que hacer; la mala es que lo que hay que hacer es, justamente, lo que más nos cuesta como país: sostener una decisión en el tiempo. El Mundial de los mercados se juega en 2028 y, como siempre en finanzas, la clasificación va a depender menos del talento que de la disciplina.

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