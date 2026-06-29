¿Una nueva forma de buscar compañía?

Harvard Business Review ubicó la compañía emocional entre los principales usos personales de la inteligencia artificial generativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dato reciente llamó la atención de investigadores y especialistas en tecnología. Según el informe Estado de la Inteligencia Artificial 2026 de Sensor Tower, las aplicaciones de conversación con inteligencia artificial se han convertido en uno de los usos digitales de mayor crecimiento en Estados Unidos. Millones de personas pasan horas conversando con asistentes virtuales.

Un estudio reciente de Harvard Business Review, dirigido por el investigador Marc Zao-Sanders, ubicó la compañía emocional entre los principales usos personales de la inteligencia artificial generativa, por delante de tareas más “esperables” como redactar textos o programar. El dato dice mucho sobre la tecnología. Pero quizás diga todavía más sobre nosotros.

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Tal vez el dato más relevante no sea que pasamos cada vez más tiempo hablando con máquinas. Tal vez sea que seguimos buscando, como siempre, compañía, amor, comprensión y sentido. Las inteligencias artificiales conversacionales ofrecen algo extraordinariamente atractivo: están disponibles a cualquier hora, recuerdan detalles de nuestras conversaciones, responden con rapidez y rara vez generan conflictos. En un mundo donde muchas personas experimentan soledad, cansancio o dificultades para encontrar espacios de escucha genuina, no resulta extraño que estas herramientas ganen terreno. ¿Será síntoma de un tiempo que empieza a confundir la compañía con el vínculo?

Conviene preguntarnos qué diferencia a una conversación con una inteligencia artificial de un vínculo humano.

Una de las características más profundas de las relaciones humanas es que nos ponen en contacto con alguien distinto de nosotros. Las otras personas tienen deseos, necesidades, opiniones y sueños propios. Y justamente porque no están diseñadas para adaptarse permanentemente a nuestras preferencias, los vínculos nos desafían y nos hacen crecer.

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Lo más importante de una relación humana no es solamente lo que recibimos, sino también lo que damos. Una inteligencia artificial puede ofrecer escucha, disponibilidad o palabras de aliento. Pero no necesita nada de nosotros. Las relaciones humanas, en cambio, nos exigen salir de nosotros mismos. Nos piden cuidar, esperar, ceder, perdonar, sostener y comprometernos. Esa reciprocidad es una de las características más profundas de los vínculos y es algo que ninguna tecnología puede replicar.

La psicología viene mostrando desde hace décadas que el bienestar profundo no depende únicamente de sentirnos cómodos o comprendidos. La felicidad —entendida como una vida con sentido y propósito— está estrechamente ligada a nuestra capacidad de vincularnos, de contribuir al bien de otros y de formar parte de algo más grande que nosotros mismos. En otras palabras, una vida lograda no se construye solamente a partir de lo que recibimos, sino también de aquello que somos capaces de dar.

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Por eso, el desarrollo personal no ocurre únicamente cuando nos sentimos acompañados. También ocurre cuando aprendemos a tolerar frustraciones, resolver conflictos, reparar heridas, acompañar a otros y construir proyectos compartidos.

Quizás por eso los vínculos humanos siguen siendo irremplazables. Porque no solo nos ofrecen compañía: nos ofrecen la posibilidad de amar. Y es en esa capacidad de entregarnos y de comprometernos donde encontramos algunas de las experiencias más profundas y significativas de la vida.

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Las conversaciones con una inteligencia artificial pueden acompañarnos, entretenernos e incluso hacernos sentir comprendidos. Pero hay una necesidad del corazón humano a la que ninguna tecnología puede responder plenamente: la de encontrarnos con otro ser humano, compartir la vida, ser importantes para alguien y descubrir que la felicidad no se juega solamente en lo que recibimos, sino también en lo que somos capaces de dar. La IA está diseñada para responder a nuestras necesidades, mientras que las personas nos invitan a trascenderlas.

Quizás el verdadero desafío no sea elegir entre la tecnología y los vínculos humanos, sino no confundirlos: aprovechar las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial sin permitir que ocupe el lugar de aquellos espacios donde seguimos encontrándonos con personas reales. Porque es en esos encuentros —imperfectos, exigentes y a veces incómodos— donde se desarrollan algunas de las capacidades más valiosas de la vida humana: amar, comprometernos, cuidar y dejarnos transformar por los demás. Después de todo, son esos vínculos los que nos permiten experimentar algo que ninguna inteligencia artificial puede ofrecer: la alegría de construir una vida compartida y de descubrir que nuestro paso por el mundo deja una huella positiva en la vida de otros.

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