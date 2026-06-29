Opinión

¿Una nueva forma de buscar compañía?

Datos recientes sostienen que las personas ya pasan millones de horas hablando con la IA

Guardar
Primer plano de una persona sonriendo, vista de perfil, que sostiene un smartphone. La pantalla oscura muestra la aplicación "Chat" con el logo de ChatGPT.
Harvard Business Review ubicó la compañía emocional entre los principales usos personales de la inteligencia artificial generativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dato reciente llamó la atención de investigadores y especialistas en tecnología. Según el informe Estado de la Inteligencia Artificial 2026 de Sensor Tower, las aplicaciones de conversación con inteligencia artificial se han convertido en uno de los usos digitales de mayor crecimiento en Estados Unidos. Millones de personas pasan horas conversando con asistentes virtuales.

Un estudio reciente de Harvard Business Review, dirigido por el investigador Marc Zao-Sanders, ubicó la compañía emocional entre los principales usos personales de la inteligencia artificial generativa, por delante de tareas más “esperables” como redactar textos o programar. El dato dice mucho sobre la tecnología. Pero quizás diga todavía más sobre nosotros.

PUBLICIDAD

Tal vez el dato más relevante no sea que pasamos cada vez más tiempo hablando con máquinas. Tal vez sea que seguimos buscando, como siempre, compañía, amor, comprensión y sentido. Las inteligencias artificiales conversacionales ofrecen algo extraordinariamente atractivo: están disponibles a cualquier hora, recuerdan detalles de nuestras conversaciones, responden con rapidez y rara vez generan conflictos. En un mundo donde muchas personas experimentan soledad, cansancio o dificultades para encontrar espacios de escucha genuina, no resulta extraño que estas herramientas ganen terreno. ¿Será síntoma de un tiempo que empieza a confundir la compañía con el vínculo?

Conviene preguntarnos qué diferencia a una conversación con una inteligencia artificial de un vínculo humano.

Una de las características más profundas de las relaciones humanas es que nos ponen en contacto con alguien distinto de nosotros. Las otras personas tienen deseos, necesidades, opiniones y sueños propios. Y justamente porque no están diseñadas para adaptarse permanentemente a nuestras preferencias, los vínculos nos desafían y nos hacen crecer.

PUBLICIDAD

Lo más importante de una relación humana no es solamente lo que recibimos, sino también lo que damos. Una inteligencia artificial puede ofrecer escucha, disponibilidad o palabras de aliento. Pero no necesita nada de nosotros. Las relaciones humanas, en cambio, nos exigen salir de nosotros mismos. Nos piden cuidar, esperar, ceder, perdonar, sostener y comprometernos. Esa reciprocidad es una de las características más profundas de los vínculos y es algo que ninguna tecnología puede replicar.

La psicología viene mostrando desde hace décadas que el bienestar profundo no depende únicamente de sentirnos cómodos o comprendidos. La felicidad —entendida como una vida con sentido y propósito— está estrechamente ligada a nuestra capacidad de vincularnos, de contribuir al bien de otros y de formar parte de algo más grande que nosotros mismos. En otras palabras, una vida lograda no se construye solamente a partir de lo que recibimos, sino también de aquello que somos capaces de dar.

Por eso, el desarrollo personal no ocurre únicamente cuando nos sentimos acompañados. También ocurre cuando aprendemos a tolerar frustraciones, resolver conflictos, reparar heridas, acompañar a otros y construir proyectos compartidos.

Quizás por eso los vínculos humanos siguen siendo irremplazables. Porque no solo nos ofrecen compañía: nos ofrecen la posibilidad de amar. Y es en esa capacidad de entregarnos y de comprometernos donde encontramos algunas de las experiencias más profundas y significativas de la vida.

Las conversaciones con una inteligencia artificial pueden acompañarnos, entretenernos e incluso hacernos sentir comprendidos. Pero hay una necesidad del corazón humano a la que ninguna tecnología puede responder plenamente: la de encontrarnos con otro ser humano, compartir la vida, ser importantes para alguien y descubrir que la felicidad no se juega solamente en lo que recibimos, sino también en lo que somos capaces de dar. La IA está diseñada para responder a nuestras necesidades, mientras que las personas nos invitan a trascenderlas.

Quizás el verdadero desafío no sea elegir entre la tecnología y los vínculos humanos, sino no confundirlos: aprovechar las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial sin permitir que ocupe el lugar de aquellos espacios donde seguimos encontrándonos con personas reales. Porque es en esos encuentros —imperfectos, exigentes y a veces incómodos— donde se desarrollan algunas de las capacidades más valiosas de la vida humana: amar, comprometernos, cuidar y dejarnos transformar por los demás. Después de todo, son esos vínculos los que nos permiten experimentar algo que ninguna inteligencia artificial puede ofrecer: la alegría de construir una vida compartida y de descubrir que nuestro paso por el mundo deja una huella positiva en la vida de otros.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialChatGPTSoledadRelaciones de pareja

Últimas Noticias

Ley antitrapitos en CABA

Días de arresto, trabajo comunitario y multas

Ley antitrapitos en CABA

Educar la sensatez y la sensibilidad

El aprendizaje en la escuela no ocurre solo en la mente, porque el clima emocional del aula y las propuestas del docente favorecen o dificultan el conocimiento

Educar la sensatez y la sensibilidad

El bien común, las plataformas digitales y los medios de información

Francisco y León XIV coinciden en que la comunicación debe ser un servicio orientado al diálogo, la justicia y la concordia social, especialmente en el contexto de los jóvenes y la cultura digital

El bien común, las plataformas digitales y los medios de información

Data centers: energía, conectividad y la oportunidad del Super RIGI

Argentina cuenta con recursos energéticos, talento tecnológico y ubicación estratégica que la posicionan como destino atractivo para inversiones en infraestructura clave para el futuro

Data centers: energía, conectividad y la oportunidad del Super RIGI

La fractura argentina

La esperanza de una Argentina inclusiva y cohesionada depende de recuperar la centralidad de la política como herramienta de integración y control de los excesos económicos

La fractura argentina

DEPORTES

Fue titular en el primer partido del Mundial 1998 con Brasil, duró 45 minutos y no jugó más en su selección: “Aquí mando yo”

Fue titular en el primer partido del Mundial 1998 con Brasil, duró 45 minutos y no jugó más en su selección: “Aquí mando yo”

De una cómoda victoria, al sufrimiento del empate inesperado y la gloria final: a 40 años del título mundial en México

“Messi fue suplente mío”: el día que Argentina blindó a la “Pulga” y empezó la leyenda del capitán de la Selección

El cambio en la rutina del plantel de la selección argentina que decidió Scaloni después del triunfo ante Jordania en el Mundial

Centroamérica y el Caribe se despiden sin triunfos de un nuevo Mundial

TELESHOW

Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Robbie Williams levantó una camiseta argentina en pleno show y alentó por Lionel Messi: el video

Habló el manager de Beni Mármol y Pato Perrotta, los streamers argentinos detenidos en el Mundial: “No los deportan”

Día Internacional del Orgullo LGBT+: los mensajes de las divas del pop y estrellas argentinas

Alejandro Guyot, exmarido de Ernestina Pais, despidió a la conductora con una conmovedora foto

INFOBAE AMÉRICA

La vida efímera del rock progresivo: la cultura de masas con voluntad de gran arte

La vida efímera del rock progresivo: la cultura de masas con voluntad de gran arte

Los países del Mercosur se reúnen en Paraguay para cerrar las diferencias internas sobre el acuerdo de libre comercio con la UE

Gobierno pone en marcha brigadas médicas de salud en comunidades alejadas de Honduras

El Salvador: Policía captura a madre y su hijo acusados de tenencia de droga en Conchagua

Valeria Tentoni: “La literatura te dice que hay algo más allá de una vida pegada al celular, a la televisión, al trabajo rutinario”