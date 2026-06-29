Opinión

Ley antitrapitos en CABA

Días de arresto, trabajo comunitario y multas

Guardar
Multitud de personas hace fila frente a un edificio iluminado con carteles de 'Charlie y la Fábrica de Chocolate' y 'Tabaris' en una calle urbana de noche con coches.
Una multitud se congrega frente al Teatro Tabaris en Buenos Aires, esperando el ingreso a una función de 'Charlie y la Fábrica de Chocolate' en una noche vibrante de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un papá y su hijo van a la cancha a disfrutar del superclásico del domingo.

Una familia se dirige a la Calle Corrientes para ver la nueva obra de teatro en marquesina.

Un grupo de amigas se reúne rumbo a un estadio para escuchar a su artista favorito.

¿Qué tienen en común todos ellos? Que al intentar estacionar su auto probablemente sean interceptados por un trapito.

Se trata de uno de los reclamos más recurrentes de los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: miles de porteños a diario tienen que enfrentarse a situaciones de intimidación, aprietes o extorsiones por parte de unos pocos que actúan como si fueran dueños de un espacio que nos pertenece a todos.

PUBLICIDAD

Naturalizar a los trapitos es resignarse a que la ley no se cumpla. Es por eso que detrás de esta Ley Antitrapitos —sancionada el pasado jueves en la Legislatura Porteña— no hay solamente una discusión teórica ni una simple construcción abstracta. Se aborda una problemática concreta que genera el hartazgo cada vez más extendido hacia las conductas abusivas que terminan imponiéndose sobre las reglas de convivencia que tenemos como sociedad.

Para nosotros es muy simple: el que cumple la ley no puede sentirse rehén del que no la cumple. Por eso, la iniciativa aprobada endurece las sanciones ya vigentes en nuestro Código Contravencional, incluyendo las penas de arresto, el aumento significativo de las multas y más días de trabajo de utilidad pública.

PUBLICIDAD

Además, se amplía el agravante a los casos de intimidación, persistencia en la conducta o aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad, con el objetivo de brindar una mayor protección a los afectados.

Asimismo, fortalece las herramientas de prevención y control. Amplía de 30 a 50 cuadras el radio de protección en estadios, recitales y otros eventos masivos, con cobertura desde seis horas antes del inicio hasta tres horas después de su finalización, y establece sanciones más severas para organizadores y jefes de estas mafias. También incorpora sanciones como la prohibición de concurrencia e interdicción de cercanía, para evitar que vuelvan inmediatamente al lugar donde cometieron la contravención.

Esta reforma reafirma una convicción que el PRO sostiene desde sus orígenes: la libertad solo es posible donde hay orden.

En esta oportunidad, la gestión de Jorge Macri profundiza una decisión política que permitió terminar con la lógica de los piquetes permanentes, recuperar calles ocupadas por manteros y avanzar ahora contra la mafia de los trapitos.

Recuperar el espacio público es devolverle libertad a la gente y garantizar que la calle vuelva a ser de los porteños. Estamos convencidos de que donde gobierna el PRO, la gente indudablemente vive mejor.

Temas Relacionados

PROLegislación

Últimas Noticias

¿Una nueva forma de buscar compañía?

Datos recientes sostienen que las personas ya pasan millones de horas hablando con la IA

¿Una nueva forma de buscar compañía?

Educar la sensatez y la sensibilidad

El aprendizaje en la escuela no ocurre solo en la mente, porque el clima emocional del aula y las propuestas del docente favorecen o dificultan el conocimiento

Educar la sensatez y la sensibilidad

El bien común, las plataformas digitales y los medios de información

Francisco y León XIV coinciden en que la comunicación debe ser un servicio orientado al diálogo, la justicia y la concordia social, especialmente en el contexto de los jóvenes y la cultura digital

El bien común, las plataformas digitales y los medios de información

Data centers: energía, conectividad y la oportunidad del Super RIGI

Argentina cuenta con recursos energéticos, talento tecnológico y ubicación estratégica que la posicionan como destino atractivo para inversiones en infraestructura clave para el futuro

Data centers: energía, conectividad y la oportunidad del Super RIGI

La fractura argentina

La esperanza de una Argentina inclusiva y cohesionada depende de recuperar la centralidad de la política como herramienta de integración y control de los excesos económicos

La fractura argentina

DEPORTES

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Alemania-Paraguay, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Fue titular en el primer partido del Mundial 1998 con Brasil, duró 45 minutos y no jugó más en su selección: “Aquí mando yo”

De una cómoda victoria, al sufrimiento del empate inesperado y la gloria final: a 40 años del título mundial en México

“Messi fue suplente mío”: el día que Argentina blindó a la “Pulga” y empezó la leyenda del capitán de la Selección

TELESHOW

Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Robbie Williams levantó una camiseta argentina en pleno show y alentó por Lionel Messi: el video

Habló el manager de Beni Mármol y Pato Perrotta, los streamers argentinos detenidos en el Mundial: “No los deportan”

Día Internacional del Orgullo LGBT+: los mensajes de las divas del pop y estrellas argentinas

Alejandro Guyot, exmarido de Ernestina Pais, despidió a la conductora con una conmovedora foto

INFOBAE AMÉRICA

La vida efímera del rock progresivo: la cultura de masas con voluntad de gran arte

La vida efímera del rock progresivo: la cultura de masas con voluntad de gran arte

Los países del Mercosur se reúnen en Paraguay para cerrar las diferencias internas sobre el acuerdo de libre comercio con la UE

Gobierno pone en marcha brigadas médicas de salud en comunidades alejadas de Honduras

El Salvador: Policía captura a madre y su hijo acusados de tenencia de droga en Conchagua

Valeria Tentoni: “La literatura te dice que hay algo más allá de una vida pegada al celular, a la televisión, al trabajo rutinario”