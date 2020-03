Lamentablemente muchos de nuestros dirigentes políticos y algunos círculos intelectuales consideran que la geopolítica trata sólo de “temas militares”, lo cual es totalmente absurdo, o creen que se pueden resolver los problemas estratégicos únicamente mediante estudios econométricos o políticos; sus prejuicios los inducen a visualizar escenarios lineales, no sistémicos y menos aún circulares. Creen que los procesos de integración regional o de globalización son irreversibles, viendo sólo sus oportunidades relativas y no sus limitaciones en el desarrollo nacional. Algunos hasta consideran que ya casi no existen “hipótesis de conflictos”; siendo poco realistas al momento de realizar diagnósticos internacionales. Al no desarrollar conciencia demográfica y geográfica no explotan una correcta política estratégica de ocupación y vertebración territorial. A veces se importan teorías geopolíticas aptas para otros países o circunstancias, o bien adhieren a postulados internacionales o ideológicos, o bien se dejan llevar por gurúes de moda.