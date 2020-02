El otro día fui a hacer trámites en el Cine Gaumont con una intérprete. Ahí me encontré con un ex compañero de la secundaria al que no veía desde hacía más de diez años, es decir mucho antes de que yo entrara al mundo de los sordos. Cuando él me habló, no le entendí nada. Entonces, le pedí a la intérprete que me interpretara todo lo que me dijo él. Él se sorprendió... Cuando la intérprete se fue al baño y yo estuve con él a solas, yo con muchísimo esfuerzo llegué a entenderle sobre lo que me dijo: “Fede, me entiendes, ¿no? Estuviste tomando prueba a ella, ¿no?”. No le dije nada, porque no tenía ganas de hablar (sé que estuve muy mal). Volvió la intérprete y nos fuimos de ahí...