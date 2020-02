¿Es posible la quita imprescindible? ¿Se puede negociar? Para empezar a hablar, el gobierno argentino no tiene fondos. El FMI no dará un paso si la Argentina no presenta un plan de reestructuración de la deuda, un programa de acción. El ministro Martín Guzmán no puede decir nada más de lo que dijo en el Congreso. Y está impedido de hacerlo porque no sabe la estrategia del organismo financiero.