Con este suceso Mauricio Macri iniciaba un historial de desproporcionadas transferencias patrimoniales de Nación a Ciudad, las cuales son hasta hoy imposibles de mesurar. No parece que las políticas de la gestión anterior hayan ido de la mano con un gobierno federal (como lo manda el artículo primero de nuestra carta magna). Los traspasos incluyeron cientos de inmuebles, privilegios en la asignación de obra pública y diversos servicios que el Estado nacional continuó prestando en la órbita de la Ciudad: gran parte de la Justicia con competencia en el territorio local, el servicio penitenciario, la Inspección General de Justicia y los registros de la propiedad inmueble, por enumerar algunos de ellos. Es decir, el gobierno de Cambiemos no solo aumentó los recursos coparticipables destinados a la ciudad, sino que aumentó la banca de gastos y organismos por parte del gobierno nacional a la ciudad (como no pasa con prácticamente ninguna provincia).