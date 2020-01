Finalmente, un dato no menor. Con el inicio del nuevo ciclo político, Argentina celebra 36 años de democracia ininterrumpida, un gran logro a la luz de las experiencias del siglo XX y de las repetidas crisis económicas y sociales que atravesó. Pero, a pesar de haber transcurrido tanto tiempo, Argentina continúa en una etapa de transición democrática, en la que se siguen profundizando los desacuerdos y no tanto en la búsqueda de consensos. Esperamos que una nueva generación fundacional promueva la idea del acuerdo y que no cargue en su mochila con el fracaso que la dirigencia política, empresarial, cultural y social viene teniendo en las últimas décadas. No hay desafío más trasversal que este. Debemos buscarlo entre todos.