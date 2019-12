Pero la emergencia, cuándo no, golpea de forma despareja. Los que no cuentan ni con una empresa de medicina prepaga ni con una obra social que los respalde, son los principales objetivos a apuntalar: personas que, por ejemplo, deben recurrir a los hospitales públicos para recibir atención médica. Si bien las medidas que hoy se evalúan contemplan mejorar la calidad de vida de ese sector, existe otra franja que se encuentra en estado de abandono y nadie parece advertirlo (o aún peor, interesarse en ello): aquellos que poseen pensiones no contributivas y cuentan con el Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE), una precaria cobertura médica que es evitada por numerosos prestadores atento al atraso en los pagos y a la deuda arrastrada por dicho programa. En este espectro se encuentran miles y miles de personas en situación de vulnerabilidad, entre ellos, personas con discapacidad, sin más recursos que una pensión: a ellos, el Estado les viene fallando desde hace años.