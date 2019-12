Si bien Alberto Fernández, en su discurso inaugural, enfatizó que la gestión de Mauricio Macri dejó una situación de “virtual default”, no se vieron señales de deshonrar la deuda. Por el momento, el mensaje (en línea con la idea del ministro Martín Guzmán) es primero crecer y luego pagar. El problema es que no están aún las bases para un crecimiento sólido y sostenido. Habrá que esperar a ver cuál será el programa económico. Esta debe ser clave para garantizar confianza y así las medidas de corto plazo, puedan brindar cierto oxígeno. De no trabajarse en un plan económico sólido que brinde confianza, el oficialismo caerá preso de un plan “CReAR” que no crea.