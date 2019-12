Que no nos digan que el aborto es una buena estrategia de salud pública, que, como para muchas mujeres no hay salida, están condenadas a sufrir un aborto en condiciones de asepsia sanitaria. El aborto nunca es aséptico: deja huellas, lastima el cuerpo y el corazón. El aborto no puede ser la solución que les damos a nuestras madres vulnerables. Ellas se merecen más: más ayuda, mejor atención médica, más confianza, más dignidad. Y eso llega por invertir los recursos del Estado en cuidado de la salud materna y de la primera infancia, no en financiar abortos, descarte de madres y de bebés.