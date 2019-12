Marsilio de Padua (1274-1349) y Thomas Hobbes (1588-1679), dos filósofos que no fueron anticlericales, tampoco antirreligiosos, ni ateos, que no oyeron hablar de la palabra laicismo, coincidieron en que la legítima institución política, sea monarquía o república no se basaba en la revelación divina sino que derivaba del poder de la comunidad excluyendo toda potestad distinta de la justificada racionalmente.