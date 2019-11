El potencial buen momento para el sector, no obstante, no se agota en las exportaciones. La Argentina cuenta con una de las industrias más avanzadas en América Latina para el reciclaje de residuos provenientes de la cadena cárnica, que genera más de 1,75 millones de toneladas al año de residuos no comestibles y que, con estas previsiones para 2020, podría incrementarse un 15%.