No hubo presencia de funcionarios del gobierno mexicano en la Cumbre del Grupo de Puebla en Buenos Aires, sí de un ex candidato, como Cuauhtémoc Cárdenas; el gobierno de López Obrador postergó la visita de Alberto Fernández después de las PASO, hasta que fuera Presidente electo, para no interferir en el proceso electoral argentino; recibió a Evo Morales, por “razones humanitarias”; mantiene una posición “neutral” en Venezuela de acuerdo a su tradición de defensa de la soberanía de los Estados y se niega a asumir roles de “liderazgo”, tanto en la política regional como global.