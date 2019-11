La principal herencia que recibirá el gobierno de Alberto Fernández es la del hambre. Síntesis de la exclusión del 40% de los argentinos. Por eso, su principal desafío será generar políticas para saciar la urgencia de las panzas vacías. En paralelo, deberá poner en marcha el círculo virtuoso de la producción-empleo-consumo, seguramente en el marco de un pacto político y social con el horizonte de ir transmutando planes sociales por empleo. En su gestión deberá generar políticas para consolidar las instituciones con eje en la Justicia, columna vertebral de una Nación. En este mes que lo separa del inicio de su mandato, Alberto Fernández, en la búsqueda de ampliar la base política para el ejercicio de su próximo gobierno, se reunió con Roberto Lavagna y lo hará con otros actores políticos y sociales. Los unen muchos criterios comunes y si bien no se habló de integrar futuros gabinetes, sí se conversó de qué modo sus equipos trabajarían conjuntamente con los del presidente electo. Este no es un tema menor dado que hay una mirada común en la búsqueda del rumbo adecuado para esta crisis y, además, Lavagna representa, junto a su visitante, el recuerdo de una crisis que fue superada con políticas que lograron poner plata en el bolsillo de los argentinos. Luego de su gira por México, Alberto Fernández continuará visitando a otros representantes de la política y dirigentes sociales. Uno de sus más importantes colaboradores me dijo: “Hay diferentes actores con diferentes velocidades. Seguramente se incorporarán al gobierno figuras de otros partidos”. La alta fuente consultada me aseguró que “el gabinete será anunciado los últimos días de noviembre o los primeros de diciembre”.