Si bien la victoria no fue un triunfo aplastante, podría haber tenido consecuencias estratégicas significativas de no ser por la decisión política de la Junta de Buenos Aires, de detener el avance en el Río Desaguadero, límite del Virreinato del Río de la Plata, que había sido alterado por Lima tras la represión de la sublevación de 1809 de Chuquisaca y la Paz. En ese momento, la capital del virreinato del Perú no disponía de una fuerza militar para oponerse al Ejército vencedor de Suipacha.