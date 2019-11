Cuando hace un tiempo se instaló la idea de que a Santiago Maldonado lo había asesinado la Gendarmería vimos un caso de noticia falsa en su esplendor: actos, vigilias, gente emocionada, afiches, artistas populares “sensibles” pidiendo justicia, etcétera. Estas son todas las características que hacen que, desde hace muchísimos años, un tema se instale como algo que no es. Cuando se supo, de manera inapelable, que el joven se había ahogado cruzando un río sin saber nadar no hubo manera de cambiar el pensamiento de mucha gente. En cualquier caso, la muerte de un joven por accidente es siempre de lamentar, pero para la mayoría de los que se habían manifestado previamente fue imposible cambiar el libreto. Ese caso muestra la metodología clara de cómo se ha manipulado la historia con distintos fines. Es decir, se apela a la emoción frente a la razón. Los estudios científicos y el dictamen de muchos peritos no tendrán potencia frente a una proclama revolucionaria o frente a una canción emotiva y mediocre de algún cantautor de los que abundan que hará emocionar a los que, a partir de ahí, despreciarán a los que se sometan a los dictámenes judiciales que surgen de los estudios científicos.