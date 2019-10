¿Pero qué quedó claro? Que cuando se habla de seguridad no hay comunidad de sentido, no hay acuerdo acerca de lo que se está hablando: y al final casi todos llevan agua para su molino. Pero ese arranque resumió la noche: los candidatos de “la derecha” organizaron la sintaxis del debate. Espert fue el más lucido porque pretendió exponer con lógica una consecuencia del estilo del oficialismo: que Macri se lleve la marca, y que el fracaso macrista entonces parezca solo personal, y no lo que es… otro fracaso liberal argentino. Tan así que Espert lo dijo al final como si nada: “El futuro es liberal”. Pero se enfrentan a las virtudes de los candidatos del Frente de Todos (de Alberto y también de Axel) que no se solazan en la discusión “cultural”, que no esquivan el discurso sobre las cosas. Es decir, que dan precisiones concretas a las soluciones de esta crisis.