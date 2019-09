El Gobierno no interpretó que su problema era la deuda y que estaba cayendo por la deuda impagable acumulada. Se obsesionó con el precio del dólar y con el índice de inflación, creyendo que eran dos fenómenos autónomos y que se debían atacar en sus efectos, sin poder ver que la causa era la presión de la deuda, que generaba toda la desconfianza lógica del mundo y la huida de los activos argentinos. Tanto fue así que, junto con un FMI más desatinado que nunca, se concentraron en un aspecto que no era un gran problema o que no era el mayor problema: el gasto primario no financiero del Estado. El Gobierno pretendió ajustar en esa área cuando representaba gasto mucho más peligroso el derivado del sector financiero del Estado con la deuda de la tesorería más la deuda cuasifiscal del BCRA. Se le mintió al mercado, al pueblo, a todo el mundo. Mostraban que bajaban 1.000 millones de pesos anuales en la administración central, por ejemplo, cuando solo de intereses por la deuda se pagan 5.000 o 6.000 millones de pesos pero por cada día del calendario.