Ayer a la tarde escribí esto en mi Twitter impulsando el hashtag #dujovnerata: "Darse el lujo de renunciar en medio de una crisis que ayudó a profundizar y filtrarlo por los medios es de traidor. La rata huye después de no haber repatriado jamás su plata. Ojalá no vuelva ni como columnista de TV, lugar que nunca debería haber abandonado porque desde allí, al menos, no hacía tanto daño".