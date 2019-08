-Yo no creo en eso. Es muy fácil hablar con el resultado puesto. Me parece que la decisión de Cristina no fue solo electoral. Estuvo pensada para ver cómo hacer para gobernar la Argentina en esta próxima etapa. En ese sentido, ella imaginaba que con alguien que no fuese ella y que estuviese al frente de la fórmula, iba a ser más fácil la construcción de esta coalición y gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre de 2019. Alberto terminó siendo un excelente candidato. Pero, probablemente, Cristina hubiese ganado igual las elecciones.