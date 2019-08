El Gobierno compensó en algo por el golpe inflacionario pero no se hizo nada por cambiar de fondo. Directamente no hizo nada. Lo único que le queda es llegar rápido a las Elecciones de octubre y ver por qué llegó al desastre que hoy vivimos. No mucho más. De hecho, apenas brindó su discurso grabado subieron el Riesgo País y el dólar y sigue sin hacer nada.