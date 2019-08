El voto del bolsillo arrasó con la falsas antinomias de que lo que se jugaba era democracia vs. autoritarismo, pasado vs. futuro, capitalismo inclusivo vs. intervencionismo estatal anacrónico e integración al mundo vs. vivir con lo nuestro. Terminó quedando nítidamente en claro que lo que primaba en la gente era la malaria económica.