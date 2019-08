En Rosario, Cristina Fernández de Kirchner sorprendió aludiendo a la Gobernadora, sin nombrarla, como una "separada" a la que tratan como "hada, virginal y angelical". "A mí me inventaron amantes. Yo siempre pensé que era algo muy misógino, muy contra las mujeres, pero después me di cuenta que hay mujeres, jóvenes, de 45 años, que no son del campo nacional y popular, que no son viudas como yo, son separadas y (las tratan) como hadas, virginales, angelicales", dijo en la tarde del 20 de junio durante un acto del Día de la Bandera.