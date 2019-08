En el caso de las matemáticas de nuestro ejemplo del video el tema se ve con claridad, pero no lo es tanto cuando nos referimos a otras materias que también encierran sus verdades, solo que no se vislumbran con tanta claridad. Por ejemplo, no es menos cierto que la inflación derrite salarios en términos reales, que los precios máximos producen escasez artificial y que los mínimos generan sobrantes, que el impuesto progresivo es regresivo, que las empresas estatales se traducen en una contradicción en los términos, que los aranceles empobrecen, que la redistribución coactiva de ingresos deteriora la asignación de factores productivos, que los marcos institucionales que no protegen derechos afectan negativamente el nivel de vida moral y material y así sucesivamente con temas económicos y jurídicos, pero también con todas las otras ramas del conocimiento. La ley de gravedad no es materia opinable ni lo es la medicina, lo cual, como queda dicho, no niega que estas materias están insertas en procesos evolutivos, ya que en lo humano nunca se llega a una meta final.