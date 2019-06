Por la oposición, se presenta el Frente Juntos por el Cambio, denominación con la que competirá Cambiemos, esta vez aliados con el sector del peronista Ramón Puerta. Si bien la alianza entre el PRO y el puertismo puede resultar natural, los socios radicales no estuvieron muy cómodos con esta incorporación. Aunque la convención partidaria aprobó la decisión con miras a fortalecer el espacio, un sector judicializó la incorporación del partido radical a este nuevo frente. En respuesta, el Tribunal Electoral resolvió que el partido debía realizar internas, que no se materializaron debido a que faltaban solo dos meses para las elecciones. Ante el riesgo de que la UCR quedara inhabilitada por no realizar esas internas, recurrieron a la intervención nacional del partido, que nombra como interventor al mismo presidente actual, quien ratifica a los candidatos seleccionados.