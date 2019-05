Los resultados no son para festejar por anticipado, ni para tirar manteca al techo, con la crisis económica, la amenaza latente de que el dólar se vuelva a disparar y la posibilidad de que cualquier cosa que pase en el mundo repercuta con fuerza y para mal, en la economía emergente más débil del planeta. Tampoco si se mira con detenimiento el ruido alrededor de la Unión Cívica Radical y la actitud de los "tiburones del peronismo" que hace tiempo vienen oliendo sangre. Pero hay algo en el comando preelectoral de Cambiemos que los hace oler un perfume muy particular. Un aroma conocido: la sensación no de que, de a poco, como hace cuatro años, los planetas alrededor del Presidente se empiezan a alinear.