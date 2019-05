Está claro que esos delirios no representan a la ex Presidenta. A favor de Cristina, y contra las descripciones de ella que hacen sus enemigos más acérrimos, se puede puntualizar que nunca llegó al poder por otra vía que no fueran las elecciones, que lo entregó al ser derrotada, que no cerró ningún medio de comunicación y que durante su largo gobierno no hubo presos políticos, ni represión brutal contra manifestaciones, ni exilios masivos. La idea de que fue una dictadora se deshace en el contacto con el aire. Esas cosas que son habituales en Venezuela o Nicaragua, no sucedieron aquí.