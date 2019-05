En 1793, Lavoisier fue arrestado por pertenecer a la Ferme Générale y, después de un juicio sumario, fue condenado a la pena de muerte. Lavoisier solicitó un retraso en su ejecución, ya que quería terminar unos experimentos antes de presentarse ante el Ser Supremo (como entonces le decían los revolucionarios). Fue entonces cuando el juez jacobino dijo una de esas frases que hacen historia: "La revolución no necesita científicos, ni químicos, no se puede detener la acción de la justicia". ¿Cuántas revoluciones prescindieron de sus sabios? Él, que había descrito la ley de conservación de la masa, no pudo conservar su cabeza sobre sus hombros.