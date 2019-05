No puedo dejar de relacionar la secuencia de San Pablo con otra de las noticias del fin de semana que también se dio en torno a la industria del entretenimiento y que involucra a miles de personas e incluso volúmenes desorbitados de dinero. Esa no sería una excusa. Hablo del giro de Marcelo Bielsa en el Leeds. Ante aquello que podría haber significado una injusticia para el equipo rival, el director técnico rosarino cortó el juego del "da lo mismo", y en una burla histórica al "siga siga" futbolero, les indicó a sus jugadores que se dejaran hacer un gol, con todo lo que eso implica. No hizo falta que muriera nadie para que Bielsa hiciera ese gesto, más que ético, humano, uno más del fair play que lo caracteriza. Aunque pueda parecer antojadiza la comparación entre el fútbol y la moda no creo que lo sea. Se trata del gesto pronunciado, acertado, a tiempo, en el caso de Bielsa, y la desidia, la morosidad y la falta de gesto en la escena de la moda.