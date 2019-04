Más interesante aún es recordar las consecuencias de aquella matufia. Llegado 2001, con el peronismo victorioso en las legislativas, habiendo el peronista Chacho Álvarez renunciado a la vicepresidencia, con una Convertibilidad que hacía agua por todos lados pero contaba aún con el apoyo del 80% de los argentinos y después del récord de ocho paros generales en dos años que la CGT le hizo a De la Rúa, sería la presencia de Ruckauf en la provincia el factor decisivo que signaría la caída del gobierno nacional. Con 37,3% de pobreza y el gobierno jaqueado por la oposición peronista, se puso en marcha el Manual de Saqueos, Violencia y Desestabilización peronista que la presidente Cristina Kirchner denunció por cadena nacional en diciembre de 2012. Primero, Ruckauf pagó los sueldos estatales con patacones; después, los punteros del Pejota organizaron las bandas y los intendentes pejotistas se pusieron a la cabeza de las caravanas; finalmente, la Bonaerense decretó zonas liberadas y el gobierno de la Alianza se cayó, dejando 38 muertos atribuidos a De la Rúa cuando 31 de ellos murieron en provincias gobernadas por el peronismo. ¿El récord? Once muertos en la Buenos Aires de Ruckauf.