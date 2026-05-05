Colombia

Qué soluciones planteó el Gobierno Petro a miles de viajeros en Colombia ante el cierre de operaciones de Spirit Airlines

Las rutas internacionales y los esquemas de retorno experimentan una transformación acelerada con la entrada de nuevos operadores y ajustes de frecuencias a raíz de la crisis

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Hasta la segunda semana de abril, Spirit Airlines operaba 28 vuelos por semana desde Medellín con destino a Fort Lauderdale y Orlando - crédito Ricardo Arduengo/Reuters
Hasta la segunda semana de abril, Spirit Airlines operaba 28 vuelos por semana desde Medellín con destino a Fort Lauderdale y Orlando - crédito Ricardo Arduengo/Reuters

El anuncio del cierre global de Spirit Airlines el 2 de mayo de 2026 dejó a miles de pasajeros varados en Colombia y desencadenó una respuesta urgente del Ministerio de Comercio, la Aeronáutica Civil, la Superintendencia de Transporte y aerolíneas en el país para gestionar alternativas de retorno.

Ante el cese de operaciones de la aerolínea de bajo costo estadounidense, las autoridades y compañías articularon esfuerzos para localizar a los viajeros afectados, diseñar rutas de repatriación y ampliar la oferta de vuelos, en un contexto en que aún no existe una cifra oficial precisa de damnificados, según señalaron los responsables del sector. Avianca, por su parte, anunció la expansión de frecuencias y conexiones a Estados Unidos para atender la demanda y cubrir el vacío generado.

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Rescate financiero imposible

La suspensión total de Spirit Airlines resultó directamente de la imposibilidad de obtener un rescate financiero en Estados Unidos. La medida llevó a la cancelación inmediata de vuelos, al despido de más de 15.000 empleados y a la interrupción de servicios a nivel internacional. Según el secretario encargado de la Aeronáutica Civil, Gustavo Moreno, la afectación en Colombia se calcula en cerca de 10.000 usuarios que dependían de la aerolínea para continuar con sus trayectos previstos.

Avianca ofreció opciones para solucionar dificultades de los viajeros - crédito Fernando Vergara/AP
Avianca ofreció opciones para solucionar dificultades de los viajeros - crédito Fernando Vergara/AP

Moreno explicó en diálogo con Caracol Radio que “nuestras empresas aéreas han ofrecido apoyarnos en este momento”. Detalló, además, que se dispuso “un grupo de servicio de apoyo al usuario en todos los aeropuertos donde estaba operando Spirit”, destinado a orientar y canalizar alternativas inmediatas para los pasajeros perjudicados.

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Asimismo, precisó que “la Superintendencia de Transporte nos acompaña en todo lo relacionado con la calidad del servicio y, por lo tanto, será la entidad encargada de aplicar estos correctivos con el propósito de salvaguardar los intereses de los usuarios”.

Medidas y respuestas del gobierno y autoridades aeronáuticas

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, liderado por Diana Morales, informó que ya implementó mesas de trabajo con aerolíneas para activar soluciones a la crisis. Morales resaltó que “todo el fin de semana estuvimos hablando con las compañías, y vamos a buscar soluciones con las empresas para garantizar que las personas que tuvieron inconvenientes con ello, pues, tengan la posibilidad de retorno”.

Pese a la celeridad de las gestiones, la funcionaria reconoció la falta de un dato preciso sobre la cantidad de personas afectadas: “¿Sabemos cuántas personas son? No, en este momento no tenemos, estamos haciendo precisamente ese diagnóstico con las compañías que son, pues, quienes tienen esas cifras”.

Diana Morales es la ministra de Comercio, Industria y Turismo - crédito Luisa González/Reuters
Diana Morales es la ministra de Comercio, Industria y Turismo - crédito Luisa González/Reuters

De igual forma, añadió que se exploran distintos mecanismos de alivio para los pasajeros, aunque las decisiones finales se anunciarán en cuanto exista mayor claridad: “Estamos buscando otras medidas también de alivio, pero digamos que esa decisión oficial se las contaremos una vez haya mayor claridad y avancemos en las mesas de trabajo”.

La prioridad inmediata de las autoridades es identificar a los viajeros varados y canalizar toda la ayuda posible a través de los grupos de apoyo en los aeropuertos, quienes orientan a los pasajeros y gestionan las mejores opciones para su retorno.

Estrategia y ampliación de rutas de Avianca tras el cierre de Spirit Airlines

En respuesta al vacío que dejó Spirit Airlines, Avianca presentó una estrategia de expansión para fortalecer la conectividad aérea entre Colombia y Estados Unidos. La compañía comunicó que en la actualidad opera más de 400 vuelos semanales a 14 destinos estadounidenses y que movilizó a más de 4,9 millones de pasajeros en estas rutas durante 2025.

Como parte de este plan, la frecuencia diaria Bogotá–Fort Lauderdale se duplicará, al pasar a dos vuelos diarios. La ruta Barranquilla–Miami pasará de tres vuelos semanales a una operación diaria, mientras que la conexión Medellín–Orlando dejará de ser temporal y quedará establecida como permanente, con un vuelo diario.

Hasta ahora, Spirit Airlines operaba 14 rutas entre Colombia y Estados Unidos - crédito Nathan Howard/Reuters
Hasta ahora, Spirit Airlines operaba 14 rutas entre Colombia y Estados Unidos - crédito Nathan Howard/Reuters

Avianca puntualizó que estos cambios buscan “facilitar el turismo, así como el intercambio comercial entre Colombia y Estados Unidos”, además de reforzar su posición en el mercado internacional. Actualmente, su red global enlaza más de 80 destinos internacionales en América y Europa, y permite a los viajeros de Estados Unidos acceder fácilmente al Caribe y Sudamérica.

La aerolínea señaló que la formalización de las nuevas operaciones depende de la aprobación de las autoridades aeronáuticas correspondientes de cada país.

Apoyo y orientación a pasajeros

De manera paralela a los esfuerzos de reconfiguración de rutas, el foco inmediato está centrado en la asistencia directa a los pasajeros afectados. El grupo de apoyo al usuario está activo en los aeropuertos principales, donde se orienta a los viajeros en tiempo real, según informaron el secretario de Aviación Civil y la Superintendencia de Transporte.

La entidad responsable de velar por la calidad del servicio y la defensa de los derechos de los pasajeros coordina los procedimientos correctivos e informa sobre derechos y mecanismos disponibles.

Según lo reportado, este acompañamiento se extiende tanto a la gestión operativa como a la divulgación de información esencial para los damnificados.

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