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No le cortes el pelo a tu perro en temporada de calor: el error que puede poner en riesgo su salud

Lejos de ser una solución frente al calor, cortar el pelo a los perros representa un riesgo para su salud

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Una mujer en uniforme azul oscuro corta el pelo de un perro pequeño y peludo de color marrón claro en una mesa de aseo. Un gran símbolo 'X' rojo lo cubre.
Especialistas en salud animal alertan que cortar el pelaje durante el calor puede poner en riesgo la salud de los perros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los meses de calor, muchos dueños de mascotas consideran que cortar el pelo a sus perros es una medida lógica para enfrentar las altas temperaturas.

Sin embargo, expertos en salud animal advierten que esta práctica puede ser perjudicial e incluso peligrosa para la salud canina.

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La costumbre de asociar “menos pelo” con “menos calor” responde a una visión humana y no contempla la fisiología específica de los perros.

Diversos especialistas coinciden en que el pelaje cumple un papel esencial en la regulación térmica y la protección cutánea de los animales, funcionando como un mecanismo de defensa frente al calor extremo y la radiación solar.

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El pelaje como sistema de protección natural

El pelo de los perros no es solo una cuestión estética o un abrigo estacional. De acuerdo con la UNAM, el manto canino está compuesto por dos capas diferenciadas: una externa o pelo de guardia, y una interna, conocida como subpelo.

Esta estructura biológica ha evolucionado para cumplir funciones de protección térmica, mecánica y fotoprotectora.

El subpelo, formado por fibras finas y densas, actúa como un aislante térmico que mantiene la piel a salvo tanto del frío como del calor.

Durante los meses cálidos, los animales mudan parte de este subpelo, permitiendo la circulación de aire cerca de la piel y creando una cámara natural que regula la temperatura corporal sin exponer la epidermis a factores ambientales dañinos.

La UNAM advierte que el pelaje de los perros es su principal escudo ante el entorno y no debe ser interpretado como una simple prenda que se pueda quitar o modificar a gusto de su dueño.

El pelo de guardia, más largo y grueso, protege contra golpes, picaduras y, sobre todo, contra la radiación ultravioleta, actuando como una barrera natural frente al sol.

Perros calor verano
En los meses cálidos, los perros pierden parte del subpelo, lo que favorece la ventilación y ayuda a mantener la temperatura corporal sin exponer la piel a daños externos. Freepik

Riesgos clínicos de cortar el pelo durante la temporada de calor

Eliminar o reducir drásticamente el pelaje en temporada de calor puede dejar a los perros vulnerables a una serie de riesgos médicos.

El equipo de Lake Anna Veterinary Hospital advierte que el corte excesivo o el rapado incrementa la exposición directa de la piel a los rayos solares, lo que puede provocar quemaduras severas y aumentar el riesgo de neoplasias cutáneas.

Además, los expertos de Animals Health subrayan que los perros no disipan el calor de la misma manera que los seres humanos. La regulación térmica canina se basa en el jadeo y la evaporación en las vías respiratorias, no en la sudoración generalizada.

Al cortar el pelo, se elimina un aislante crucial y se facilita la absorción del calor ambiental, lo que puede desencadenar hipertermia y golpes de calor, condiciones potencialmente mortales en cuestión de minutos.

Una consecuencia menos conocida pero igualmente preocupante es la aparición de “alopecia post-esquila”. Investigaciones clínicas, respaldadas por la UNAM, describen que el rasurado puede alterar el ciclo normal de crecimiento del pelo, provocando la pérdida crónica o permanente de zonas de pelaje y cambios en la textura, que ya no recupera su función protectora original.

Recomendaciones de instituciones veterinarias

Las principales instituciones veterinarias coinciden en desaconsejar el corte drástico del pelo, especialmente en razas de doble capa como huskies, golden retrievers y pastores alemanes. Estas razas dependen de su pelaje para mantener el equilibrio térmico y proteger la piel de la radiación ultravioleta.

Según las directrices de Animals Health, la mejor alternativa para ayudar a los perros a enfrentar el calor es el cepillado frecuente. El deslanado elimina el pelo muerto, mejora la ventilación y mantiene la función aislante del manto, sin sacrificar la protección natural.

Los especialistas enfatizan en la importancia de mantener una hidratación adecuada, proporcionar sombra y evitar la exposición al sol en las horas de mayor intensidad. “El pelaje sano y bien cuidado es la mejor defensa del animal”, subrayan los especialistas.

Excepciones clínicas

Existen situaciones clínicas en las que el corte de pelo es necesario, como en casos de nudos severos, dermatitis o cuando el veterinario lo indica por motivos médicos.

En estos casos, la intervención debe realizarse con precaución, dejando siempre una longitud mínima de pelo para proteger la piel, y bajo supervisión profesional.

La UNAM recomienda que el dueño consulte siempre a un veterinario antes de modificar el pelaje del animal, ya que cada perro presenta características fisiológicas y necesidades particulares que deben ser evaluadas para evitar complicaciones.

Una mujer de cabello oscuro con una coleta, vestida de azul, sonríe mientras cepilla a un perro Golden Retriever sentado en un suelo de madera bajo la luz del sol.
El cepillado frecuente es la opción más segura para ayudar a los perros a sobrellevar el calor, ya que elimina el pelo muerto y mantiene su protección natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas seguras y cuidado durante la temporada de calor

Para mantener a los perros sanos durante la temporada de calor, el cuidado preventivo es clave. Esto incluye:

  • Realizar un cepillado regular para eliminar el exceso de pelo del animal.
  • Asegurarse de que el entorno sea fresco y sombreado donde vive la mascota.
  • Vigilar señales de sobrecalentamiento, como jadeo excesivo, letargo o colapso.

Cuidar adecuadamente el pelaje y estar alerta a cualquier cambio en el comportamiento permite proteger la salud y el bienestar de los perros ante las altas temperaturas.

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