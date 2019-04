Tiene razón. Sospecho —no me lo ha dicho— que Cynthia está cansada de que le digan, para halagarla, que "no parece cubana" o, por la otra punta, "que no parece americana". Nada de eso, supongo, la complace. Quiere que la valoren por su trabajo y no por las circunstancias de su origen. Sin embargo, no puede librarse de la ambigüedad. Estamos obligados a pensar en categorías y esa fatalidad exige caracterizar a las personas.