La pregunta que últimamente surge es: ¿por qué razón la inflación no cede si el Banco Central de la República Argentina está cumpliendo con la meta de no emitir moneda , es decir de no aumentar la base monetaria? La primera observación que uno debería formular es que el Índice de Precios al Consumidor y la inflación no son exactamente lo mismo. Si bien los economistas y el general los identifica como la misma cosa, no lo son. El IPC refleja la variación de los precios de los bienes y servicios que compra habitualmente una familia tipo y la inflación tiene que ver con la demanda de moneda.