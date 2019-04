Los resultados del informe muestran que los gobiernos son cada vez menos capaces de evitar el deterioro económico de sus trabajadores, de sus estudiantes, de sus jóvenes; no pueden asegurar una vejez digna a sus ciudadanos; no consiguen controlar la concentración del capital y de la información, la transferencia de riqueza en cuestión de segundos; no pueden resolver el fenomenal flagelo del crimen organizado, del narcotráfico, la trata de personas, la cibercriminalidad y la contaminación ambiental; todo lo cual avanza ante la mirada de las instituciones, incluso en aquellos Estados con fuerte tradición constitucional y sólido sistema legal de promoción y protección de derechos.