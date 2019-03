Una niña de 11 años no puede subirse sola a una montaña rusa, no puede donar sangre, no puede ver TV después de las 22 horas y tampoco puede firmar o comprar medicamentos recetados. Sin embargo, esta semana, como tantas otras, escuchamos muchas voces sosteniendo que a los 11 años una nena debe ser madre. Y que tiene que someterse a una cesárea que no quiere, que nunca quiso. Porque "no le cuesta nada" convertirse en una incubadora humana. A los 11 años.