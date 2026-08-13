Eva Ferrer lanzó duras acusaciones contra Verónica Alcocer y señaló a Agmeth Escaf: “La mayor traidora”

Eva Ferrer hizo parte del círculo más cercano de Verónica Alcocer - crédito Icbf/Colprensa

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Eva Ferrer, quien formó parte del círculo cercano de Verónica Alcocer, volvió a hablar tras la publicación de una serie de audios, donde sugiere que la exprimera dama habría recibido fondos durante la campaña de Gustavo Petro y plantea la posibilidad de que haya intervenido en la asignación de cargos dentro de entidades estatales.

Los audios, atribuidos a Ferrer y difundidos por Revista Semana, contienen acusaciones sobre presuntos movimientos irregulares de dinero y posibles anomalías en el entorno de Alcocer.

En una entrevista con Caracol Radio, Eva Ferrer realizó fuertes acusaciones contra Verónica Alcocer y su círculo más cercano. Ferrer describió a la exprimera dama como “la mayor traidora” en el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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Eva Ferrer describió a la exprimera dama como “la mayor traidora” en el Gobierno del expresidente Gustavo Petro - crédito Verónica Alcocer García/Facebook/suministrada a Infobae Colombia

También se refirió al entorno más próximo de Verónica Alcocer, que, según la excolaboradora, estaba integrado por Agmeth Escaf, Mario Fernández y Manel Grau, a quienes calificó como “una banda de criminales”.

Según quien fue la mejor amiga de Verónica Alcocer, en todas las actividades de la exesposa de Gustavo Petro estaban presentes las tres personas mencionadas y los calificó como “los tres tenores”.

“Tres. El primo, el senador y el catalán. Mario Fernández, Agmeth Escaf y Manel Grau”, aseveró a Caracol Radio.

Eva Ferrer aseguró al citado medio de comunicación que los principales responsables de la ruptura de su relación con Verónica Alcocer fueron Agmeth Escaf, Mario Fernández y Manel Grau.

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“Es un rompimiento personal y profesional, sobre todo profesional. Yo había venido aquí a trabajar. Yo había venido con unas condiciones. Las condiciones no se cumplen y todo se va poniendo como muy negativo”, indicó.

Eva Ferrer aseguró al citado medio de comunicación que los principales responsables de la ruptura de su relación con Verónica Alcocer fueron Agmeth Escaf, Mario Fernández y Manel Grau - crédito agmethescaf/Instagram

Ferrer explicó que, aunque en ningún momento llamó “traidores” a otros funcionarios, sí presenció actitudes que definió como desleales hacia el expresidente Petro.

Según expuso, el trato recibido por Armando Benedetti fue injusto. “Se fue muy injusto con él, es una fiera, sabe trabajar”, afirmó Ferrer durante la charla con el medio.

Durante la conversación con Caracol Radio, Ferrer relató un incidente que también marcó el distanciamiento con Verónica Alcocer, exprimera dama, a raíz de un episodio familiar en Navidad.

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Según Ferrer, accedió a ayudar a la hija mayor de Alcocer, a solicitud de la joven, y tras informar a la madre, la relación se rompió de manera definitiva. Ferrer aseguró que, a partir de ese momento, Alcocer le retiró el habla por completo.

En el ámbito laboral, Ferrer denunció presiones y situaciones de maltrato. “La última vez que yo hablo con ella por un chat lo que le digo es, yo voy hasta aquí, yo dimito, yo no he nacido para ser vejada y maltratada”, relató en la entrevista recogida por Caracol Radio.

Al describir la rutina de trabajo en el entorno de Alcocer, Ferrer señaló que la exprimera dama solía requerir explicaciones orales sobre los contenidos, lo que atribuyó a que “no lee mucho”. Según la exfuncionaria, Alcocer se apartó del proyecto político y se trasladó a Suecia, pese a estar incluida en la lista OFAC de los Estados Unidos.

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Sobre Grau, Ferrer indicó que ke habría ofrecido supuestas participaciones en contratos. Asimismo, señaló una presunta persecución en su contra.

En el ámbito laboral, Eva Ferrer denunció presiones y situaciones de maltrato - crédito Icbf

“Cuando ya salgo, me dice eso. Digo, ‘me equivoqué en no coger ese cargo’. Me ofrecieron la Dirección de Comunicaciones. Y yo dije que no, que mi compromiso era con Verónica. Él me dice, ‘pues te equivocaste, porque en ese momento ya íbamos a por ti’. Y entonces yo le pregunto, ‘¿y por qué ibais a por mí?’. Dice, ‘porque no nos cedías’“, aseveró.

Eva Ferrer expresó dudas sobre el origen de las grabaciones y su posterior divulgación Ferrer sostuvo que, en su opinión, las grabaciones se realizaron sin consentimiento y su difusión no fue autorizada.

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