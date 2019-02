En la actualidad, muchas personas no pueden recibir un tratamiento adecuado, no porque no lo tengan, sino porque no se cuenta con profesionales capacitados para administrarlo. Además, hay familias cuya disfuncionalidad va en aumento a medida que la enfermedad de alguno de sus integrantes avanza, porque tampoco existe un equipo de salud que pueda realizar un abordaje integral de la situación familiar.