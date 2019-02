¿Pero por qué ahora? Porque el sistema no ha podido crear redes de contención. Y además porque la gente no quiere que le hablen de los grandes principios de la democracia si el dinero no le alcanza, no encuentra empleo y cunde el desarraigo y la presencia masiva de inmigrantes, con costumbres diferentes que generan miedo en los débiles. El antisemitismo resurge en una Europa que se asemeja a un hormiguero donde reina la desesperanza. El refugio de los antisemitas es esa derecha extrema, en todos los países, incluyendo al Vox andaluz, donde sus dirigentes se sienten caballeros medievales dispuestos a dar muerte a los "infieles".