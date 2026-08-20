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Antes de farmear aura hubo tektonik ¿De qué trataban estas batallas?

La competencia era similar y también protagonizada por adolescentes

Collage de cuatro fotografías que representa grupos de jóvenes bailando y observando; el número 2008 aparece al centro con efecto neón.
Los adolescentes de la primera parte de los 2000 participaban en estas batallas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las batallas de farmear aura siguen aumentando su popularidad, algunos las critican, otros aún no terminan de comprenderlas y hay quienes con nostalgia recuerdan que antes había una competencia similar, pero de baile.

Se trataba de batallas de tektonik, los adolescentes de entre el 2000 y el 2010 solían reunirse en círculos para ver bailar a quienes presumían sus mejores pasos.

Cuál es el origen del Tektonik

El tektonik surge a inicios de los años 2000 en Francia, como una subcultura urbana juvenil.

Se desarrolla en clubes y foros locales impulsados por la llegada de la música electrónica industrial.

El fenómeno se consolida como un estilo de baile que mezcla movimientos frenéticos de brazos y piernas con acentuada coordinación y contorsiones, principalmente al ritmo de géneros como electro house y hardstyle.

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La disciplina también toma inspiración de otras culturas urbanas como el voguing y el breakdance, pero se distingue por su velocidad y energía.

La música característica del tektonik es el electro house y el hardstyle. Estos géneros electrónicos, con ritmos rápidos y bases potentes, marcan el tempo para los movimientos veloces y las coreografías intensas propias de las batallas de tektonik.

Los adolescentes de los primeros años de los 2000 bailaban estos pasos

¿Qué era una batalla de tektonik?

Una batalla de tektonik era un enfrentamiento entre dos o más participantes, quienes competían en espacios públicos como plazas o parques para demostrar quién tenía los movimientos más precisos, coordinados y espectaculares.

La competencia no tenía un reglamento formal; el público decidía al ganador con base en la reacción y el impacto visual del desempeño de cada participante.

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La clave era impresionar con técnica, creatividad y carisma, ganando el reconocimiento o aplausos de los asistentes.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Características del tektonik

  • Movimientos rápidos y enérgicos de brazos y piernas.
  • Coreografías con líneas geométricas y contorsiones.
  • Gran coordinación corporal.
  • Uso de música electrónica, sobre todo electro house y hardstyle.
  • Competencias informales en espacios abiertos, sin reglas estrictas.

¿Por qué se popularizó en las secundarias?

El tektonik se populariza en las secundarias porque ofrecía una forma de expresión y pertenencia entre adolescentes.

Los videos virales en redes sociales y la facilidad de replicar los pasos básicos permitieron que el fenómeno se expandiera rápidamente.

Además, la dinámica de competencia y la ausencia de reglas formales lo hacían accesible y atractivo para grupos de jóvenes en espacios escolares.

¿En qué consistían las retas de tektonik?

Las retas de tektonik eran duelos improvisados en los que los participantes se enfrentaban mostrando sus mejores pasos y poses.

No existía un jurado oficial; el resultado dependía de la reacción de quienes presenciaban el duelo.

Qué es farmear aura

Una batalla de “farmear aura” es una competencia presencial que surge de la cultura de TikTok y otras redes sociales.

Consiste en que dos personas se enfrentan en un espacio delimitado, donde compiten para ver quién proyecta más carisma, presencia, seguridad o estilo ante un público.

No hay golpes ni habilidades técnicas específicas. Los participantes realizan poses, caminatas, gestos, bailes o pequeñas actuaciones, muchas veces inspiradas en memes, animes o personajes populares.

“Farmear aura” se instaló en redes sociales y memes como una tendencia impulsada por la Generación Z.
“Farmear aura” se instaló en redes sociales y memes como una tendencia impulsada por la Generación Z.

El objetivo es convencer al público —con actitud y confianza— de que uno tiene más “aura” que el otro.

El término “farmear” viene de los videojuegos y significa acumular recursos o puntos mediante acciones repetidas.

En este contexto, “farmear aura” es realizar conductas o actitudes que suman puntos imaginarios de carisma o popularidad.

Puede hacerse tanto de manera natural como irónica: a veces se refiere a parecer cool sin esfuerzo y otras a esforzarse demasiado en parecerlo.

El ganador de la batalla se decide generalmente por la reacción del público: quien recibe más aplausos, gritos o risas avanza o se corona como el que tuvo más “aura”.

No hay un sistema de puntuación formal, aunque algunos eventos ya incluyen jueces y premios. La tendencia tiene presencia en países como Brasil, México y Colombia, y sigue creciendo en espacios juveniles y eventos públicos.

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