Ortega y Gasset pensaba lo contrario: el mundo real, lo que la gente hace, es determinado por lo que la gente piensa, y lo que la gente piensa está determinado por las estructuras filosóficas y éticas que la gente tiene. Por tanto, es la filosofía la que determina a los actos. Esto ocurre incluso aunque la gente no sea consciente de cuáles son sus propias estructuras filosóficas o siquiera de que las tiene. Por ejemplo, si alguien calcula: "Haré este acto, discutible, porque siento que está bien, y punto", no necesariamente sabe que puede ser catalogado como "emocionalista moral", ni que su estructura de pensamiento sigue las ideas que instalaron Bertrand Russell y David Hume. Una persona que piensa que un animal es equiparable en dignidad a un hombre es, inadvertidamente en la mayoría de los casos, un poco hijo del ecologismo (que no es lo mismo que la ecología) y un poco hijo del panteísmo.